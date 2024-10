Rocco Siffredi si racconta a teatro Il tour al via da Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 -, il pornodivo italiano per eccellenza, diventato a tutti gli effetti una pop star internazionale e icona dalle mille contraddizioni, celebrata dai media dal cinema. Per la prima volta arsi sarà finalmente lui, nello spettacolo che segna il suo debutto teatrale: “”, indal 18 ottobre con la prima data alCartiere Carrara di, per poi proseguire nei teatri di tutta Italia, tra cui il TAM -Arcimboldi Milano (29 ottobre), ilAlfieri di Torino (4 novembre) e il Brancaccio di Roma (18 novembre). Inizio ore 21. I biglietti per data fiorentina – da 28 a 38 euro - sono disponibili sul sito www.cartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).