Rissa davanti a scuola daspo urbano a tre ragazzi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Prato, 2 ottobre 2024 – A seguito dellaavvenuta a Prato,al polo scolastico di via Reggiana, al termine della quale una persona è rimasta ferita, la divisione anticrimine della Questura di Prato ha emessourbani per due minorenni e per un terzo giovane, con divieto di accesso per un anno nel plesso scolastico e nel vicino parcheggio. Secondo quanto spiegato dalla Questura in una nota, i tre giovani, che non frequentano le scuole di via Reggiana, sono stati individuati lo scorso 28 settembre nei pressi del polo scolastico a seguito dell'assembramento di persone sfociato in unain strada, e "nella circostanza, i tredurante le fasi del predetto evento disi opponevano fisicamente a un operatore di polizia, minacciandolo e spintonandolo".