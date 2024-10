Pugni e schiaffi presa per i capelli Donna stuprata nel bosco uomo condannato a 6 anni e 4 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Siena, 2 ottobre 2024 – “Ha usato il corpo dellacome fosse un oggetto per il proprio piacere. Quello che ha commesso è un reato molto grave. Per il quale è già stato, seppure non in via definitiva, per fatti accaduti nel 2019”. Non fa sconti il pm Siro De Flammineis ricostruendo una vicenda costellata di botte e violenza. In mezzo la droga perché – la vittima non ha esitato a raccontarlo al collegio presieduto da Fabio Frangini – faceva uso di sostanze. Una persona esile, all’apparenza fragile. Seduta accanto all’avvocatessa Lastrucci che l’ha seguita nel percorso di rinascita e ha difeso la sua dignità.