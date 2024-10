Puff Daddy oltre 100 nuove accuse di abusi sessuali per il rapper

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nuovi guai in arrivo per la star dell’hip hop Sean ‘Diddy’ Combs, già rinviato a giudizio a New York e rinchiuso in carcere a Brooklyn. Il, noto anche come, deve rispondere di una serie didi violenza edepositate contro di lui in questi anni. A queste si aggiungono ora altri 120 accusatori rappresentati dall’avvocato texano Tony Buzbee. Il legale ha spiegato che le cause legali, la maggior parte delle quali previste a New York e Los Angeles, saranno presentate entro il mese prossimo. Minorenni tra gli accusatori Buzbee ha descritto le vittime come 60 uomini e 60 donne, spiegando che 25 tra questi accusatori erano minorenni al momento dei fatti. Una persona, sempre secondo il legale, avrebbe affermato di avere avuto 9 anni quando sarebbe stato abusato. Lecoprono un periodo dal 1991 a quest’anno.