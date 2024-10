Pubblicata la motivazione della sentenza per il 3-0 a tavolino del Pisa col Cittadella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 - Dopo una settimana dall'udienzacorte d'appello federale che ha dato ragione alin merito al caso Desogus, la Figc ha pubblicato le motivazioniche ha portato al 3-0 ain favore dei nerazzurri. Vediamone qualche stralcio: "L'art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio sancisce che "i nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’iniziogara" e che "un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’iniziogara non potrà partecipare alla stessa". L'organoFigc prosegue, citando anche la guida arbitrale AIA: "un giocatore che non sia stato inserito nell'elenco consegnato all'arbitro prima dell'inizio di una gara non potrà prendere parte alla stessa.