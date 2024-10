Omicidio Maria Campai | l’autopsia svela la furia disumana del killer 17enne

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)sul cadavere di Mararivela dettagli agghiaccianti del modo in cui è stata uccisa. Si aggrava la posizione delLa ferocia con cui ilsi è scagliato sul corpo di Mara, 42enne e madre di due figli, è, secondo chi ha effettuatosul cadavere. Eseguita dal pomeriggio alla sera di martedì 1 ottobre, ha rivelato alcuni particolari agghiaccianti in merito alle modalità con cui l’omicida le ha strappato la vita nel garage della casa in cui viveva con la famiglia a Viadana, in provincia di Mantova. Autopsia su Mara: gli esiti fanno paura (cityrumors.it / Facebook @)Come lui stesso ha ammesso nel corso di uno degli interrogatori, per uccidere Maraha usato una mossa di wrestling che consiste nello stringere il collo della propria vittima tra braccio ed avambraccio.