Occupazione in crescita Unimpresa | Governo spinga a tagliare cuneo fiscale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I dati Istat registrano un trend positivo per l’«I dati diffusi dall’Istat evidenziano un aumento significativo del numero di occupati nel nostro Paese. I 494mila nuovi posti di lavoro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno rappresentano un segnale incoraggiante per l’economia italiana e testimoniano la resilienza e la capacità di adattamento del nostro tessuto produttivo. Aumentare il numero degli occupati è, senza dubbio, uno degli obiettivi principali che dobbiamo continuare a perseguire con determinazione. Ma, affinché questanon sia solo temporanea, è indispensabile mettere in campo ulteriori sforzi per sostenere le nostre imprese, motore trainante della creazione di nuovi posti di lavoro». Lo dichiara il presidente di, Giovanna Ferrara, commentando i dati sull’diffusi oggi dall’Istat.