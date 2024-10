Non archiviate il caso Farfalle Anna Basta dice no all’opposizione | Io contro la scelta della Procura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Desio (Monza e Brianza) – Non c’è ancora la parola fine alla lunga, delicata, vicenda delleRitmica e dei metodi di allenamento all’interno dell’Accademia di Desio. Una delle principali accusatricistorica direttrice tecnica Emanuela Maccarani esua assistente Olga Tishina, attraverso il suo legale, ha deciso di opporsi alla richiesta di archiviazione arrivata lo scorso agosto da partedi Monza. Si tratta di, ex Farfalla bolognese di 23 anni, che è stata tra le prime a scoperchiare il pentolone. Per i pm che avevano chiesto l’archiviazione mancava “la ragionevole previsione di condper maltrattamenti” e “la possibilità di descrivere l’abitualità delle condotte vessatorie per ciascuna delle ginnaste destinatarie dei comportamenti descritti”.