Media Scholz sta cercando in autonomia di ristabilire un dialogo con Putin Politica ed economia spingono il cancelliere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Secondo quanto riporta il settimanale tedesco Die Zeit, ilOlafstadiuna linea di comunicazione con il presidente russo Vladimiral fine di riprendere una interlocuzione interrottasi nel dicembre 2022. Un’iniziativa presa in maniera autonoma, senza che gli altri leader europei siano stati né coinvolti, né avvisati. Quest’anno la Germania, il paese europeo che sinora ha fornito più sostegno finanziario all’Ucraina, ha annunciato che nel 2025 gli stanziamenti per Kiev verranno dimezzati. Berlino ha anche chiesto, in passato, che Mosca partecipasse agli incontri in Svizzera per discutere di possibili piani di pace. Principalmente a causa della necessità di fare quadrare i conti in una fasi di “quasi recessione”.