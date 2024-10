Mantova infrange le finestre per trascorrere la notte negli uffici della Cgil | cinquantenne denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – La pioggia e le prime temperature non più estive di ottobre devono avere vinto le ultime resistenze e remore, se mai ce ne siano state. E così, unpregiudicato, già noto alle forze dell’ordine, ha deciso di spaccare lesede provincialenadi via Altobelli e di introdursidel sindacato per trascorrervi la. Non senza avere provocato dei danni. Il, probabilmente affetto anche da problemi mentali, ha infatti danneggiato nel corsodue Pos, le macchinette per i pagamenti elettronici, e una stampante. Quando è scattato l’allarme per l’intrusione, sul posto è arrivata la gazzella dei carabinieri. L’uomo è stato identificato e. Adesso lo attende il processo.