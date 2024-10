Manifestazione pro Palestina a Roma del 5 ottobre il Tar conferma il divieto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 22024 – Il Tar del Lazio hato ilallaproindetta per sabato 5e per la quale era stato deciso ildalla Questura di. Nel provvedimento di rigetto i giudici spiegano di ritenere che e "nel contemperamento tra i vari interessi, individuali e pubblici, coinvolti, non sia manifestatamente irragionevole la valutazione operata dall'autorità amministrativa". Manca poi "il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio". Quindi, continua il Tribunale amministrativo regionale, "deve essere respinta l'istanza di misure cautelari provvisorie monocratiche, presentata dai ricorrenti, e deve essere fissata, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio" che sarebbe prevista per il 29prossimo.