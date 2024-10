LIVE Shakhtar-Atalanta 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | Dea pericolosa con Lookman

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16? Ancoraprotagonista: pressa Riznyk e induce il portiere all’errore in fase di disimpegno, fischia però il direttore di gara, fallo del nigeriano. 14? Ederson scippa palla al limite dell’area avversaria e scaglia un destro contrato da Bondar, sta crescendo la formazione di Gasp. 11?, TENTATIVO DEA! Samardzic pesca bene il nigeriano sulla sinistra: sinistro a incrociare mal calibrato. 10? Ritmi molto bassi dopo una prima sfuriata in pressione dello. L’palleggia e cerca il varco giusto senza fretta. 7?sorprendentemente disposto a 3 in difesa, schieramento speculare a quello della Dea. L’fatica a trovare profondità. 3? Buon recupero palla alto degli ucraini che guadagnano il primo angolo di serata,aggressivo in avvio.