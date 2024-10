L’altra sfida Mission impossible del Bologna Trasferta ad Anfield contro il Liverpool

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ilproverà stasera a scrivere una nuova pagina della sua storia calcistica, affrontando iladRoad. La richiesta di biglietti è stata così alta che i tagliandi sono stati polverizzati in pochi minuti, con quasi 3.000 tifosi emiliani pronti a colorare di rosso e blu il mitico stadio inglese. La squadra di Vincenzo Italiano arriva in Inghilterra al completo, grazie ai recuperi di Castro e del capitano Freuler. L’argentino è rientrato in gruppo dopo un infortunio al polpaccio subito nell’ultima partita di campionatol’Atalanta, mentre lo svizzero ha superato una botta al ginocchio e ora è pronto a dare il suo contributo tecnico e carismatico. Il tridente offensivo, composto da Orsolini, Castro e Ndoye, cercherà di impensierire la robusta difesa dei Reds.