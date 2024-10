La mia salute il mio diritto l' evento al Circolo di Putignano per la salute mentale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cascina, 2 ottobre 2024 - IlArci diorganizza e promuove, in collaborazione con l’Associazione APS Di Mente in Mente, l’iniziativa del 10 ottobre alle 18.00, in occasione della Giornata mondiale della, nell’ambito del Progetto Comunità Solidali 3.0 approvato con D.D.R. 13511/23 con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana. “La mia, il mio” sarà il tema della giornata, una iniziativa di sensibilizzazione per superare gli stereotipi ed i pregiudizi legati alle malattie mentali. L’iniziativa prevede la proiezione di un docu-film sullae a seguire un dibattito in cui interverranno la Dott.ssa Sabrina Costantini, la scrittrice Lucia Anita Iuliano e la presidente dell’associazione “Di Mente in Mente” Alessandra Gargiulo.