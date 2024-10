La Fisica che ci piace la lezione show di Schettini arriva al Teatro Acacia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Lache ci“, ladell’istrionico prof. Vincenzoa Napoli. Mercoledì 5 febbraio va in scena al(Via Raffaele Tarantino, 10) il docente più simpatico del web con il suo spettacolo che sta riscuotendo grande successo ovunque. In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni didel professor, tra Instagram, Facebook, Youtube e TikTok. Un fenomeno recente, esploso negli ultimi anni. O meglio, nel 2017, quando– una laurea in, una cattedra alle superiori – ha deciso di postare il suo primo video, oggi virale. Il suo segreto? L’empatia. La possibilità davvero unica di entrare in sintonia con tutti, complice quella sensibilità tutta da insegnante follemente innamorato della propria materia.