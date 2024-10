La Fear of God x adidas Los Angeles Runner mette il turbo a una scarpa da corsa degli anni ' 80

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Jerry Lorenzo si è dato da fare. Dopo aver lanciato la linea di abbigliamento State qualche settimana fa, ha lavorato sodo sullaof God xLos. L'ultima sneaker lanciata nell'ambito della collaborazione in corso, sembra riproporre le stesse cose: abbigliamento maschile super pulito, ultra neutro e altamente indossabile. In realtà c'è anche un po' di archivio.of God xLosCream Whiteof God Le 20 più grandi collaborazioninella storia delle sneakerDa Bad Bunny a Yohji Yamamoto, ecco i modelli in collab che hanno dato lustro all'iconico trifoglio In una combinazione di colori “Cream White”, la Losè realizzata su una base di nylon in ripstop, a cui si aggiungono rivestimenti in pelle scamosciata lungo la punta, il tallone e il sistema di allacciatura.