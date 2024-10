La Chiesa non è una democrazia Diaconato femminile? Tema sentito dalla base cattolica ma non se ne parlerà in questo Sinodo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Città del Vaticano, 2 settembre 2024 – La sfida è chiara: esseresinodale in missione. Sul come affrontare la partita, cruciale in un mondo segnato da un progressivo indifferentismo religioso, ci sono solo poco più di tre settimane per proporre soluzioni operative. Lo sanno bene i 368 padri e madri sinodali – 33 le donne contro le 54 del 2023; 96 i non vescovi, pari al 25% del totale – che da oggi al 27 ottobre si riuniranno in Vaticano per la seconda e ultima sessione delsulla sinodalità. Anche quest'anno all'assise prenderà parte come invitato l'ex No Global, Luca Casarini.Cina, invece, sono attesi due vescovi. Se non ha ideato l’istituzione sinodale, Francesco l’ha di certo rivitalizzata, favorendo una più piena partecipazione dei laici, nell’ottica di un reale cammino corale di tutte le componenti della