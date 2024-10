Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz a Pechino la finale più attesa per il titolo del China Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Da una parte, dall’altra. Sono gli uomini che costituiscono, almeno finora, la nuova era del tennis, e per la prima volta da più di due anni potranno affrontarsi in una. Il contesto è quello dell’ATP 500 di, il, che finisce mentre comincia il Masters 1000 di Shanghai, per una serie di perversi effetti del calendario del circuito ATP che porta alcune finali dello swing asiatico a chiudersi in mezzo alla settimana. Ufficialmente è il decimo confronto, di fatto è come se fosse l’undicesimo (l’ATP non riconosce Challenger, ITF e qualificazioni pur dandone conto). Sul circuito maggiore èa condurre per 4-5, ma quest’anno i confronti sono stati due e, considerate le volte in cui sono finiti dallo stesso lato di tabellone, avrebbero potuto essere almeno un paio in più.