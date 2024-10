Gravidanza al Grande Fratello | tre gieffini confermano tutto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ieri mattina Ilaria Clemente è uscita momentaneamente dalla casa del. Gli account ufficiali del programma sono stati molto vaghi e hanno parlato di un’uscita per “motivi personali”. Da subito sui social i fan della trasmissione hanno pensato ad una, secondo moltissimi utenti infatti Ilaria sarebbe in dolce attesa. Il motivo di questi rumor? La gieffina la settimana scorsa ha rivelato ad alcune coinquiline di avere un ritardo.nella casa del: la conferma arriva dalle chiacchiere di tre. Poco fa Luca Calvani si è avvicinato ad Amanda Lecciso e MariaVittoria Minghetti ed ha chiesto loro se ci fossero aggiornamenti su Ila: “Ma non ci hanno detto più nulla di lei”. Amanda ha risposto che il motivo per il quale la Clemente è uscita è positivo: “Vabbè ma è una cosa bella alla fine, è molto bello”.