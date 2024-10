È morto John Amos | recitò in Radici e Il principe cerca moglie

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), premio Emmy perin cui interpretò Kunta Kinte, èall’età di 84 anni per cause naturali. Il decesso risale al 21 agosto, ma è stato reso noto solo ora con un post sui social dal figlio Kelly Christopher: «Era un uomo dal cuore gentile e d’oro, amato in tutto il mondo. Ha vissuto una bella vita, la sua eredità vivrà grazie ai suoi straordinari lavori in tivù e al cinema». In carriera è apparso in varie sitcom, tra cui Ildi Bel-Air e Due uomini e mezzo, ma ha legato la sua fama soprattutto al film Il. Fu infatti Cleo, padre di Lisa McDowell di cui innamora il personaggio di Eddie Murphy. Poco dopo l’annuncio, l’altra figlia Shannon ha rivelato di aver appreso la notizia dai media: «Sono senza parole, mi chiedo come sia potuto accadere».