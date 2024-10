È morta Farida la cantante che stregò Renato Zero Franco Battiato e Luigi Tenco Aveva 78 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ÈConcetta Gangi, per tutti. Lacatanese, di origini egiziane, si è spenta dopo una breve malattia a 78. L’artista è stata una delle voci del cantautorato italiano degliSettanta. Il suo nome fu più volte vicino a quello di artisti del calibro diincise il suo primo 45 giri nel 1968, Su per giù Superman, tratto dalla colonna sonora del film I tre supermen a Tokyo. Il successo di pubblico arrivò nello stesso anno, grazie a brani come Non dirmi niente, Io per lui, La voce del silenzio. Del 1970, invece, è la sua partecipazione alla manifestazione musicale Cantagiro, con il brano Pensami stasera, che la portò a un tour in Spagna e nell’Est Europa.