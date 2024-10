Dl Flussi Calderone Permesso di soggiorno a vittime caporalato

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel decretoin materia di immigrazione, approvato in Consiglio dei ministri “introduciamo uno specialedidella durata iniziale di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e prorogabile in base alle esigenze di giustizia e mettiamo in protezione ledi sfruttamento che collaborano con la giustizia, e quindi denunciano, rispetto all’ipotesi di punibilità del reato di ingresso eillegale”. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro, Marina Elvira, durante la conferenza stampa al termine del Cdm. Inoltre, è previsto “un percorso di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa delledi sfruttamento, assegnando loro anche una protezione economica con il riconoscimento dell’assegno di inclusione”. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo