Da Azzurra a Luna Rossa | Così l’innovazione e l’intelligenza artificiale fanno volare le barche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO Sospese in aria sopra il livello dell’acqua. Scivolano via sfruttando l’assenza di attrito recupedando velocità. Sembrano, più che cavalcare le onde. Sono le immagini che in questi giorni di America’s Cup ci arrivano da Barcellona. Uno spettacolo nello spettacolo. Dove la capacità e la bravura dei velisti si affianca altencologica. “Foil: la nuova frontiera della nautica tra aerodinamica, robotica e intelligenza", è il titolo della relazione che l’ingegner Giovanni Lombardi, docente di Aerodinamica degli Aeromobili e dei Veicoli all’Università di Pisa, presenterà giovedì, nel corso dell’evento Qn Distrettti dedicacato proprio alle “Onde di innovazione“. Professor Lombardi, cosa sono e come funzionano i foil? "Sono delle ali che danno forza, come un’ala dell’aereo. Sollevano la barca e le permettono di uscire dall’acqua.