Conclusa la seconda edizione dei campionati italiani di paraciclismo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si è svolta sabato 28 settembre nella cornice del Lago d'Iseo ladei“FISDIR-FCI FAUMCUP”, la prima competizione ciclistica in Italia riservata a giovani con disabilità intellettivo-relazionali. La prima si era tenuta a Bari lo scorso 5 maggio con una gara a cronometro su strada. 22 atlete e atleti provenienti da tutta Italia, appartenenti alle categorie II1 (atleti con disabilità intellettiva riconosciuta), II2 (atleti con Sindrome di Down), II3 (atleti autistici ad alto funzionamento) e IIQ (tutti gli altri atleti con disabilità intellettiva non rientranti nella classifica stabilita da Virtus - World Intellectual Impairment Sport).