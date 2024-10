Champions la Juve sbanca in 10 Lipsia Bologna ko a Liverpool

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unantus piena di carattere e voglia di vincereil campo delper 3-2 ottenendo la seconda vittoria in due partite della nuovaLeague. Un’impresa quella dei bianconeri sotto 2-1 al 65? e in 10 contro 11 per l’espulsione del portiere Di Gregorio. Vlahovic, autore anche della prima rete, e Conceicao ribaltano la doppietta di Sesko per i tedeschi e fanno gioire Thiago Motta. Troppo alto l’ostacoloinvece per ilche gioca bene ma si arrende ai Reds ad Anfield per 2-0: i gol di Mac Allister e Salah. Â