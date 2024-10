Caos treni a Roma le opposizioni chiedono le dimissioni di Matteo Salvini

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ala circolazione deiha subito centinaia di ritardi e cancellazioni nella mattinata del 2 ottobre, con le stazioni di Termini e Tiburtina nel. Una situazione che ha causato ripercussioni su tutto il traffico ferroviario nazionale e che ora ha anche un risvolto politico per. Mentre sui social fioccano le critiche al ministro dei Trasporti, accusato di aver dedicato un post alla Festa dei nonni invece che alla situazione in cui si sono ritrovati stamattina i viaggiatori, ledel centrosinistra accusanodella medesima cosa: quella di «occuparsi di tutto tranne che dell’emergenza trasporti», scrive in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. Mentre Alleanza Verdi e Sinistra e il M5sledel ministro.