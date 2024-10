Better Man | nel primo trailer italiano del biopic musicale Robbie Williams è una scimmia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)musicali ce ne sono veramente tanti ogni anno, ma sono pochi quelli che riescono a distinguersi.Man cerca di farlo sin da subito e punta a stupire non solo perché oltreoceano ne parlano già con giudizi entusiastici, ma anche perché è basato sulla storia vera della vita di. E il cantante interpreta se stesso, solo con una forma piuttosto insolita, come possiamo vedere nel: è una. La motivazione è presto detta all’interno del teaser.è una delle popstar più amate e famose al mondo, ma a causa della sua vita sregolata votata totalmente al successo e alla fama, con un percorso che passa per eccessi di droghe e alcol, il protagonista si sente meno evoluto rispetto al resto della popolazione del pianeta.