Berrettini e quella frase a Sinner | rivelazione inaspettata

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)si è lasciato andare ad una confessione del tutto: l’ha detto davvero eha reagito così. Quando si osserva dall’esterno, si fanno le ipotesi più disparate. Ci si fa un’idea propria che non sempre, a ben vedere, corrisponde alla realtà. E questo è esattamente quello che è accaduto ai tifosi del Bel Paese, che erano convinti, un tempo, che due dei campioni più prestigiosi che l’Italia abbia avuto non provassero una grande simpatia l’uno nei confronti dell’altro. Jannikè stato di supporto a Matteodurante la fase a gironi della Davis (LaPresse) – Ilveggente.itAbbiamo scoperto, nel tempo, che le cose non stavano così. Matteoe Jannikmagari non vivranno l’uno in funzione dell’altro, ma si stimano tantissimo e sono legati da un affetto puro e sincero.