ASD Star Games sfrattata dall’ex CRAL | Il Comune può assumere decisioni slegate dai principi di eguaglianza?

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo una nota stampa a nome dell’ASDBenevento: “Nonostante un ricorso pendente dinanzi al TAR ed un accertamento tecnico preventivo in corso, ildi Benevento ha preteso il rilascio dell’impianto. Ringraziamo i nostri legali, Avv.ti Nicola Marino, Filomena Marino e Luigi Marino perché hanno tentato, con ogni mezzo previsto dalla Legge, di esserci di ausilio, attraverso una battaglia legale combattuta colpo su colpo e che è ancora in corso. Comunichiamo alla cittadinanza che dalle ore 12:00 odierne, l’Ente, ha la materiale disponibilità di tutte le chiavi dell’impianto! L’ex, come da tutti chiamato, torna aldi Benevento! Lasciamo un Rione peculiare, un Quartiere dalle tinte forti, ma dalla grande umanità, ricolmo di persone che, con umiltà, lavorano sodo, nonostante tutto.