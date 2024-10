Anna scopre il tradimento di Alfred in diretta mentre Titty getta l’anello nel falò di Temptation Island

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Continua la crisi delle coppie rimaste all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula in una puntata sottolineata dalla totale mancanza di rispetto die della sua tentatrice verso la fidanzata. Siamo giunti alla quarta puntata di, che ci accompagnerà per un totale di sei settimane. Con il giro di boa raggiunto, alcune coppie sembrano aver già preso delle decisioni definitive. Fabio e Sara, nonostante le numerose divergenze, hanno scelto di uscire insieme dal programma. Ieri, invece, Diandra e Valerio si sono detti addio durante unanticipato, anche se il loro percorso sentimentale potrebbe non essere del tutto concluso. La signora dell'anello Nella puntata del 1° ottobre del programma di Canale 5,(24 anni) e Antonio (27 anni) hanno creato momenti memorabili per il docu-reality. Antonio, avvicinatosi