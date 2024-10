Aggressioni ai medici oggi il decreto in Gazzetta Fnomceo | Ora le telecamere e 10 miliardi di investimenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Dieciper la sicurezza dei(e dei pazienti). Mentreilsulleai sanitari è stato pubblicato sullaUfficiale, il presidenteFilippo Anelli insiste: “Servono 10da investire sul personale medico se vogliamo davvero invertire la rotta”. Cosa prevede ilsulleaiTre sono i punti chiave del: possibilità di arresto differito pene fino a 5 anni di reclusione multe. "Apprezziamo l’urgenza con cui il governo è intervenuto contro le. Ma quella è soltanto la parte repressiva, non ci risolve tutti guai, magari fosse così. Ci dà una risposta nell’immediato”. Il problema della videosorveglianza Anelli richiama anche un impegno che per ora non ha trovato risposta. “Manca tutta la parte relativa alla videosorveglianza – mette in evidenza -.