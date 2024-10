Violenza sessuale imprenditore assolto dopo 8 anni Un complotto delle dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Davanti all’assoluzione ero calmo solo in apparenza. Dentro sono esploso. Quello che ho subìto è stato massacrante”. Fernando Trevisan,67enne di Limbiate (Monza), il 20 settembre è statodalla Corte d’Appello di Milano dall’accusa disu tre exdella sua ditta di pulizie di Bubbiano: “Il fatto non sussiste”. Una decisione arrivataun lungo iter giudiziario, iniziato nel 2016 con la denuncia di una lavoratrice. In primo grado, nel 2020, Trevisan era stato condannato dal tribunale di Pavia a 10di reclusione, ridotti in Appello a 7e sei mesi. In seguito al ricorso in Cassazione, la Suprema corte nel 2022 ha annullato la sentenza e disposto un processo d’Appello bis, che si è chiuso con l’assoluzione. Ottodi vita. Signor Trevisan, come ha accolto questa sentenza? “Per qualche giorno sono stato stordito.