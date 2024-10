Vigili urbani armati La comandante Celani | | Non ci saranno sceriffi a spasso per la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’armamento della polizia locale che riguarderà anche il comando di Ascoli ha animato l’ultima parte del consiglio comunale andato in scena ieri pomeriggio nella consueta sala della ragione di palazzo dei Capitani. Il punto 10 all’ordine del giorno riguardava la modifica e l’aggiornamento del regolamento comunale approvato esattamente due anni fa, il 29 settembre 2022. Nei giorni scorsi a ribadire la contrarietà a tale soluzione erano stati i consiglieri di opposizione. "Siamo contrari all’armamento della polizia locale perché finisce per togliere risorse al già esiguo numero diimpegnati sul campo – sostiene Emidio Nardini –. Moltinon potranno essere impiegati in tutte le mansioni. Poinecessari aggiornamenti che vedrà ancora il personale costretto a non poter essere in servizio.