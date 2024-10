Truppe di Israele in Libano è iniziata l’operazione di terra

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le forze diisraeliane sono entrate nelmeridionale martedì mattina, segnando una significativa escalation dell’offensiva contro i militanti di Hezbollah e aprendo un nuovo fronte in una guerra durata un anno contro gli avversari sostenuti dall’Iran. L’esercito israeliano ha affermato in una breve dichiarazione di aver avviato “incursioni terrestri limitate, localizzate e mirate” contro obiettivi di Hezbollah nelmeridionale. “Questi obiettivi si trovano in villaggi vicini al confine e rappresentano una minaccia immediata per le comunità israeliane nel nord di”, ha affermato. Non si è saputo quanto sarebbe durata, ma l’esercito ha detto che i soldati si sono addestrati e preparati per la missione negli ultimi mesi.