Taormina scooter rubato e ritrovato ad Acireale denunciato 19enne

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gli agenti della Squadra dihanno ricevuto una segnalazione, effettuata dai colleghi del Commissariato di, relativa alla localizzazione, attraverso il sistema gps, di un motocicloqualche giorno prima proprio a.  Giunti in via Scaccianoce, luogo oggetto di segnalazione, gli agenti del Commissariato acese hanno rinvenuto, parcheggiato sul marciapiede e nascosto dietro un’autovettura, un motociclo con evidenti segni di manomissione. Le verifiche condotte sul posto hanno consentito ai poliziotti di accertare che il numero di telaio corrispondeva a quello del motociclo, mentre la targa originale era stata rimossa per essere sostituita con un’altra associata ad un mezzo simile, ma di diversa cilindrata, intestato ad una donna.