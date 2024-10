Sparatoria a Giaffa | Attentato E partono i missili dell' Iran verso Israele Pasdaran | risposta all' uccisione di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il momentoè arrivato. Le sirene d'allarme stanno suonando a Tel Aviv e nel centro di. Lo conferma l'Idf, che in questa occasione ha inviato avvertimenti sui cellulari personali degli abitanti. Sono almeno 102 ilanciati dall'lo Stato ebraico. Sulle emittenti televisive israeliane vengono mostrate le immagini'abbattimento dibalistici terra-terraiani dal sistema di difesa aerea Arrow. Intanto, è arrivata anche la notizia di due attacchi, probabilmente terroristici, in: uno in un centro commerciale di Tel Aviv, l'altro alla metropolitana leggera di. Almeno sette persone sono rimaste ferite nellanel centro commerciale israeliano di Tel Aviv, secondo i soccorritori, in quello che la polizia ha definito un presunto attacco «terroristico».