Scontro tra bici e auto grave un uomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Viareggio, 1 ottobre 2024 –incidente nel pomeriggio in via Marco Polo a Viareggio. Unacletta e un’si sono scontrate. Ad avere la peggio l’in sella alla, 70 anni, che ha riportato untrauma cranico. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il 70enne in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa. Sono intervenute anche l’medica e l’ambulanza della Croce Rossa di Viareggio. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.