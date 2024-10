Reazione a Catena e sono 12 per le Volta Pagina | quanto hanno vinto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il mese di ottobre è iniziato sotto buoni auspici per. Era da qualche giorno che Anna Laura, Rosa e Antonella non si aggiudicavano una vincita, ma oraritrovato il loro consueto slancio. Questa, lestate sfidate da un trio della Puglia chiamato «Tre di Briscola». Nemmeno questo gruppo è riuscito a frenare l'avanzata delle super campionesse del momento. Con quella di stasera, le signoreagguantato la 12esima vittoria. Pino Insegno richiama i Tre di Briscola: l'errore Fabiana, Rosa e Samuele vengono da Bari. Madre, nipote e figlio, essendo appassionati di briscola, infatti i nipoti la domenica giocano insieme ai nonni, per questo sifatti chiamare Tre di Briscola. Dopo le presentazioni, Pino Insegno non ha perso tempo ed ha dato il via ai giochi. Da quel momento in poi, le squadre sisfidate a suon di parole e musica.