Quando il bianco incontra il nero La convivenza delle differenze

(Di martedì 1 ottobre 2024) Installazioni, sculture e fotografie per inadagare le possibilità diradicali, incentrate sulla coppia opposta di. I lavori di due artiste europee per un’arte che si fa scavo universale. È quanto propone fino al 10 novembre la mostra “Nel puro“ alla galleria Maurizio Caldirola Arte Contemporanea di via Volta a Monza, curata da Davide Di Maggio. In esposizione ci sono le opere dell’artista tedesca Julia Bornefeld, attualmente in mostra anche alla Biennale di Venezia e dell’albanese Nerina Toci: si tratta di installazioni scultoree e fotografiche realizzate da due autrici di generazioni diverse che, pur con metodi di lavoro differenti, affrontano entrambe il tema comune del rapporto tra la coppiae “puro“.