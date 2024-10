Pullman di studenti in gita prende fuoco | 22 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un incidente terrificante si è verificato in Thailandia, nella provincia di Pathum Thani, vicino a Bangkok. Unche trasportava un gruppo diinscolastica ha preso, provocando la morte di 22 bambini e di tre insegnanti.Leggi anche: Galleria, schianto frontale tra auto e bus carico di ragazzini Secondo quanto si è appreso, a bordo delviaggiavano 38di scuola elementare e media, accompagnati da sei insegnanti della scuola Wat Khao Praya Sangkharam del distretto di Lan Sak. La polizia locale ha riferito che 19 persone sono state salvate e trasportate in vari ospedali della città. Il video delin fiamme Le drammatiche immagini che stanno facendo il giro dei social mostrano ilormai completamente avvolto dalle fiamme. L’autista è sopravvissuto, ma è fuggito e non è stato ancora rintracciato.