Pronostici misti di Champions League del 1 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di martedì 1 ottobre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy La serata del 1°si preannuncia intensa con numerose partite diin programma. Abbiamo selezionato una serie diaffidabili per gli scommettitori più appassionati. Ecco la lista dei match, ie il livello di affidabilità delle giocate. La Prima Schedina Campionato Orario Partita Pronostico Livello Affidabilità18:45 Salisburgo – Brest Over 1.5 ?????18:45 Stoccarda – Sparta Praga 1X + Over 1.5 ?????21:00 Arsenal – PSG Over 1.5 ?????21:00 Barcellona – Young Boys 1 + Over 2.