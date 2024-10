Piazzale Riccò, i volontari risistemano le panchine e ripuliscono l'area (Di martedì 1 ottobre 2024) Questa mattina nel parchetto di Piazzale Riccò, di fronte la chiesa di S. Agnese, sono entrati in azione i volontari del Gruppo Verde di Modena.Franco, Alberto, Abele, Dino, Wainer, Marco, Daniele, Walter, Giancarlo, Antonio e Franca e Fausta - tutti residenti del Quartiere 2 e iscritti Modenatoday.it - Piazzale Riccò, i volontari risistemano le panchine e ripuliscono l'area Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 1 ottobre 2024) Questa mattina nel parchetto di, di fronte la chiesa di S. Agnese, sono entrati in azione idel Gruppo Verde di Modena.Franco, Alberto, Abele, Dino, Wainer, Marco, Daniele, Walter, Giancarlo, Antonio e Franca e Fausta - tutti residenti del Quartiere 2 e iscritti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Piazzale Riccò, i volontari risistemano le panchine e ripuliscono l'area; Leggi >>>

Unisciti ai volontari!

(agireora.org)

Siamo tutti diversi tra noi e per essere più efficaci possibile ciascuno deve trovare un'attività che sia utile agli animali e allo stesso tempo adatta a sè. Per questo proponiamo vari tipi di ...

Piazzale Donatori Volontari Del Sangue, 12, Brescia

(idealista.it)

Annunci in Piazzale Donatori Volontari Del Sangue, 12 Vedi case in vendita vicino a Piazzale Donatori Volontari Del Sangue, 12 Vedi case in affitto vicino a Piazzale Donatori Volontari Del Sangue ...

Come dedurre i contributi volontari

(abcrisparmio.soldionline.it)

Puoi beneficiare della totale deducibilità se dimostri che hai versato dei contributi per la prosecuzione volontaria al fine del raggiungimento del minimo contributivo utile per ottenere un minimo di ...

Piazzale Volontari Del Sangue, 2, Pavia

(idealista.it)

Video Piazzale Riccò Video Piazzale Riccò

Annunci in Piazzale Volontari Del Sangue, 2 Vedi case in vendita vicino a Piazzale Volontari Del Sangue, 2 Vedi case in affitto vicino a Piazzale Volontari Del Sangue, 2 Servizi vicino a Piazzale ...