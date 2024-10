Oscar 2025 Ryan Reynolds e Hugh Jackman saranno i conduttori? Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 1 ottobre 2024)sono in cima alla lista dei favoriti per presentare gli. Le star di Deadpool e Wolverine, grazie al successo globale del loro film, sono diventate tra i volti più ricercati per condurre la 97ª edizione della cerimonia, che si terrà il 2 marzo. Il film ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari, con un budget di 200 milioni e, secondo World of Reel, a entrambi gli attori è stata offerta una cifra considerevole per diventare i padroni di casa della serata più importante di Hollywood. La tradizione di avere dueaglinon è nuova. Nel 2021, Ariana DeBose e Lil Rel Howery hanno condiviso il palco, mentre James Franco e Anne Hathaway hanno presentato l’evento nel 2011 e Alec Baldwin e Steve Martin nel 2010.