Ombre e segreti sulla costa spagnola con Ultima notte a Tremor

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 25 ottobre 2024 arriva su Netflix L’, una delle serie più attese dell’anno, ispirata al thriller psicologico omonimo di Mikel Santiago, autore spagnolo acclamato dalla critica. Il romanzo, in libreria dal 22 ottobre, ha consacrato Santiago come il "Stephen King spagnolo", grazie alla sua capacità di intrecciare narrazioni oscure, cariche di suspense e colpi di scena che tengono il lettore incollato fino all’pagina. Non a caso, El Mundo ha definito il libro “un thriller psicologico magistrale. Formidabile.” La serie tv diretta da Oriol Paulo, noto per thriller come The Eyes of Julia e The Accused, promette di trasportare queste atmosfere inquietanti direttamente sullo schermo, con una trama che esplora i limiti tra realtà e follia.