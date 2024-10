Neonati sepolti cosa hanno lasciato sul cancello di Chiara Petrolini | un paese in lacrime

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 1 ottobre 2024) Continua a far discutere la drammatica vicenda deida, la ragazza 21enne che ha portato a termine due gravidanze in gran segreto, ucciso e poi sepolto i propri figli nel giardino di casa. La ragazza si trova ora ai domiciliari su disposizione del gip con l’accusa di omicidio, ma per la Procura per lei dovrebbero aprirsi le porte del carcere. Intanto, chi passa davanti alin ferro battuto al di là del quale è stato scoperto l’orrore, lascia un oggetto per non dimenticare. Leggi anche: Attacco al centro commerciale: ci sono morti e feriti Leggi anche: Sport in lutto, addio a una vera leggenda: aveva 83 annideve andare in carcere Nella motivazione che accompagna la richiesta di arresto in carcere, il procuratore Roberto D’Avino cita anche i genitori di