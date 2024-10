Michael Schumacher prima apparizione pubblica dopo 11 anni al matrimonio della figlia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 1 ottobre 2024) È più di dieciche, tra i campioniFormula 1 più amato di tutti i tempi, voltorossa scuderia Ferrari, si è ritirato a una vita privatissima. In seguito all’incidente che lo ha paralizzato irrimediabilmente, il pilota non si è mai più mostrato a nessuno se non a una ristrettissima cerchia di medici e familiari. Lo scorso fine settimana, però,è finalmente tornato in pubblico, presente alGina.torna in pubblico Da quando, 11fa, ha avuto un tragico incidente sugli sci in Francia,necessita di costanti cure mediche.aver trascorso mesi in coma farmacologico, il campione ha fatto rientro sulla casa di famiglia sul lago di Ginevra a settembre 2014 e, da allora, è la moglie Corinna – aiutata da un team di medici selezionato – a prendersene cura.