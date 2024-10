McTominay a Radio CRC | La Serie A mi ha impressionato! A Napoli per i tifosi e la passione su Lukaku e Conte…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il centrocampista Scottha parlato ai microfoni diCRC: tanti i temi i toccati, dal suo ruolo in campo al prossimo match contro il Como. Scott, centrocampista delche è già diventato beniamino della piazza partenopea, ha parlato ai microfoni diCRC,partner della SSC, soffermandosi su diversi temi legati alla squadra azzurra: “E’ molto diverso l’approccio tra Premier eA, sotto l’aspetto tattico il lavoro è intenso ed anche sotto il punto di vista fisico”. “Mi piace questa posizione offensiva in cui mi sta schierando mister Conte. Sono vicino alla porta e questo mi permette di essere pericoloso in zona gol. In carriera ho giocato un po’ ovunque, anche in difesa e in attacco, mi identifico nel numero 8, ovvero nel centrocampista box to box”.