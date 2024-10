Marketing territoriale Presentato Il Filo blu Obiettivi sul Parco Adda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Unblu, che attraversa e unisce tutta la Lombardia. È l’, il quarto fiume italiano per lunghezza, che sgorga in Val Alpisella, in Valtellina, e sfocia 313 chilometri dopo nel Po a Castelnuovo Bocca d’, nel Lodigiano, dopo aver attraversato le province di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Monza, Milano e Cremona e aver alimentato il lago di Como. Ma ilblu è anche il nome di un progetto di valorizzazione del territorio attraversato dall’, per promuovere con rispetto le ricchezze naturalistiche, storiche e culturali che si trovano all’interno delNord e nei 35 paesi delda Lecco a Cassano. Perché l’non è solo un corso d’acqua. L’significa industrie, come testimoniato dal Villaggio Crespi; opere d’arte come i Promessi sposi di Alessandro Manzoni o alcune opere di Leonardo da Vinci, capolavori architettonici come La Rocchetta.