Maestra morta in ospedale Indagato il compagno La Procura | atto dovuto

(Di martedì 1 ottobre 2024) Laha iscritto al registro degli indagati ildi Carmela Girasole, la quarantacinquenneelementare di Brescianei giorni scorsi in un letto di, pare, per un aneurisma. Un ", esclusivamente funzionale all’esecuzione dell’autopsia", mettono le mani avanti gli inquirenti. Sulla scomparsa improvvisa della docente originaria di Matera è stato aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Anche il titolo di reato stando a chi indaga in questa fase embrionale dell’indagine è un passaggio tecnico, per consentire l’espletamento di quanti più accertamenti possibile. L’esame autoptico, fissato per oggi, sarà dirimente, non solo per fare luce sul decesso ma anche per indirizzare l’inchiesta. Qualcosa di non chiaro, che il pm Francesco Carlo Milanesi vuole capire, comunque c’è.