Luna Rossa Bruno Rosetti | Abbiamo dimostrato carattere il team è coeso Domani ci aspettiamo condizioni simili

(Di martedì 1 ottobre 2024) Colpi di scena a non finire in quel di Barcellona traPrada Pirelli e Ineos Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender EmiratesNew Zealand nella 37ma America’s Cup. L’ultimo atto della Challenger Selection Series è in perfetta parità dopo otto regate sul punteggio di 4-4. Quest’oggiha dovuto fare i conti con un problema di affidabilità che ha compromesso gara-7, riuscendo poi a rispondere prontamente con una netta vittoria nel secondo match race del giorno. Fondamentale il lavoro svolto dallo shoreper riparare la barca in tempo prima della partenza di gara-8 (senza utilizzare il jolly del rinvio di 15 minuti). “Un’altra giornata non semplicissima. La prima regata era anche partita bene, purtroppo poi è successo quello che è successo.